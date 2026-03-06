lazio stadio vuoto anche contro il sassuolo

I tifosi della Lazio hanno deciso di non entrare allo stadio anche nella partita contro il Sassuolo, lasciando vuoto l’Olimpico. La protesta si è estesa anche a Ponte Milvio, dove non si è svolto il consueto raduno di una parte della Curva Nord. La gara si è giocata senza il supporto dei supporter, con le curve e l’impianto sportivo completamente deserti.

Senza via d’uscita. I tifosi della Lazio continuano la loro protesta: niente stadio anche lunedì sera, Olimpico vuoto e, stavolta, pure Ponte Milvio senza il tradizionale raduno di una larga parte della Curva Nord. Il presidente Lotito resta arroccato sulle sue posizioni senza prendere nessuna iniziativa per stemperare gli animi. Ieri il numero uno del club è stato ascoltato dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie. «È andata bene», ha commentato il patron all'uscita. L'audizione è stata convocata dal Comitato per le «infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive». 🔗 Leggi su Iltempo.it

"Stadio della Lazio vuoto?". E Lotito insulta il cronistaAGI - Grande sorpresa e stupore tra fotografi e giornalisti fuori Palazzo San Macuto questa mattina.

Curva Nord Lazio in azione al Mapei Stadium contro il Sassuolo

