Lavoro Durigon | Previdenza solida ma dare risposte a pensionati oggi e domani

Al Consiglio Nazionale Ugl chimici, Fiorin ha dichiarato che il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente, rendendo necessario aggiornare regole, tutele e modalità di partecipazione. Durigon ha affermato che il sistema previdenziale è solido, ma è importante trovare risposte adeguate alle esigenze di pensionati attuali e futuri. L’attenzione si concentra sulla necessità di adattare le politiche alle trasformazioni in corso.

Roma. "Ci troviamo davanti a un dato certo: il mondo del lavoro sta cambiando con una velocità senza precedenti e ci impone di adeguare con tempestività regole, tutele e forme di partecipazione". Previdenza italiana: i conti migliorano ma servono scelte oculate. Pensionati oltre 16,3 milioni, picco demografico nel 2045Il Rapporto di Itinerari Previdenziali "Il Bilancio del sistema previdenziale italiano. Previdenza, sistema più sostenibile. Migliora il rapporto attivi-pensionatiRoma, 15 gennaio 2026 – La previdenza 'in senso stretto' non è il buco nero spesso evocato nel dibattito.