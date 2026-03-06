Lavori sulla A26 | chiuso per un giorno lo svincolo di Meina

L’autostrada A26 sarà chiusa temporaneamente nello svincolo di Meina in entrata verso Genova il 9 marzo 2026, dalle 7:00 alle 18:00. La chiusura riguarda i lavori di pavimentazione e riguarda solo lo svincolo di Meina. La comunicazione è stata diffusa da Autostrade per l’Italia. La strada resterà aperta in altri tratti e direzioni.

A causa di lavori di pavimentazione, Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura dello svincolo di Meina in entrata verso Genova sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle ore 7:00 del giorno 9 marzo 2026, alle ore 18 del giorno 9 marzo 2026.