Lavori nel porto riaffiora storica rete ferroviaria Decauville | un patrimonio da tutelare

Durante i lavori sulla banchina antistante il piazzale Lenio Flacco nel porto di Brindisi, è stato scoperto un tratto della storica rete ferroviaria Decauville, che un tempo si estendeva lungo tutto il lungomare. La scoperta riguarda un patrimonio ferroviario che era nascosto sotto lo strato di cemento e terra, e che ora viene portato alla luce. Il ritrovamento è stato segnalato dagli operai impegnati nelle operazioni di lavori nel porto.

Questo sistema contribuì a rendere il porto di Brindisi uno dei principali hub del Mediterraneo Centro Orientale in campo militare e civile BRINDISI - In questi giorni, a seguito di lavori sulla banchina antistante il piazzale Lenio Flacco, nel porto di Brindisi sarebbe emerso un interessante tratto della rete di binari ferroviari che un tempo interessava l’intero lungomare. Quelle decine di metri di rotaie e il loro sistema di scambi sarebbero quanto resta della complessa ed efficiente infrastruttura logistica ferroviaria a scartamento ridotto “Decauville”, che per decenni ha sostenuto le attività del porto. Tale sistema contribuì a rendere il porto di Brindisi uno dei principali hub del Mediterraneo Centro Orientale in campo militare e civile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Robur emergenza infinita, Comune in campo: “Patrimonio da tutelare”Siena, 27 gennaio 2026 – La verità è che ogni tifoso bianconero, quando pensa di aver toccato il fondo, si trova poi a constatare che non è così. Leggi anche: Linea Bologna-Milano: lavori per il rinnovo della rete ferroviaria, treni cancellati fra Fidenza e la Lombardia Una selezione di notizie su Lavori nel porto riaffiora storica rete.... Argomenti discussi: Necropoli romana con affreschi e mosaici riaffiora durante lavori. Roma – Riaffiora una imponente nuova area della necropoli romana sulla Via OstienseTombe decorate, edifici funerari affrescati e oltre cinquanta scheletri: scoperto un nuovo settore della Necropoli Ostiense durante i lavori per uno studentato ... etrurianews.it Necropoli romana con affreschi e mosaici riaffiora durante lavoriCantiere sull'Ostiense rivela vasto complesso funerario romano con colombari decorati, affreschi e pavimenti musivi di epoca imperiale. nextme.it