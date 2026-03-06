Lavori indifferibili il tram 7 sarà sospeso dal 9 marzo | ecco dove

Dal 9 marzo il tram 7 sarà sospeso nel quartiere Adriano di Milano fino all’estate a causa di lavori indifferibili. La modifica temporanea della viabilità interessa la tratta abitualmente servita dal tram, che non sarà operativo in quel tratto per alcuni mesi. La sospensione si rende necessaria per consentire l’esecuzione delle opere senza interruzioni. La variazione riguarda specifiche fermate lungo il percorso.

Milano, 6 marzo 2026 – Dal 9 marzo fino all’estate cambia la viabilità di servizio del tram 7 nel quartiere Adriano a Milano. Per lavori indifferibili e non procrastinabili legati alle scadenze del PNRR, a partire da lunedì il tram sarà sostituito da un collegamento autobus con il rafforzamento della linea 86. Questa sospensione è dovuta alla necessità di portare a termine prima del previsto il collegamento con la tratta Adriano-Gobba della tranvia 7, attualmente in fase di realizzazione. La programmazione iniziale di avanzamento dei lavori prevedeva di procedere prima con il completamento della nuova tratta, rinviando all'inverno l'esecuzione del raccordo con la linea esistente su via Adriano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

