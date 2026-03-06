Lavoratori ex Gicap Casa Riformista Iv | Soluzione immediata per garantire dignità

In Casa Riformista Italia Viva di Reggio Calabria si parla della situazione dei lavoratori dell'ex punto vendita di via Pio XI, che si trovano in uno stato di forte incertezza riguardo al loro impiego e alle entrate economiche. La vicenda ha generato preoccupazione tra gli ex dipendenti, che chiedono una soluzione immediata per tutelare la loro dignità. La questione riguarda direttamente le persone coinvolte e le loro condizioni attuali.

Il partito cittadino sta seguendo con attenzione la vertenza del punto vendita di via Pio XI e sollecita un'azione urgente per la salvaguardia dei livelli occupazionali messi a rischio Il partito cittadino dei Riformisti sta seguendo con attenzione la vertenza e in una nota sottolinea che serve una soluzione immediata per garantire lavoro e dignità

Vertenza lavoratori ex Gicap in prefettura, Battaglia: "Dal tavolo segnali concreti per la soluzione"Dovrebbe infatti concretizzarsi a breve il superamento degli impedimenti burocratici che bloccavano il trasferimento contrattuale a una nuova azienda...

