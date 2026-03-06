L’avete riconosciuta? Affari tuoi clamoroso in studio | in pochi l’hanno notato

I concorrenti di ieri sera su Affari tuoi sono stati protagonisti di un episodio insolito, quando Stefano De Martino ha chiesto: “L’avete riconosciuta?” in studio. La domanda ha suscitato momenti di sorpresa e divertimento tra il pubblico e i partecipanti, mentre alcuni presenti non hanno immediatamente individuato la persona coinvolta. Lo show è andato in onda con questa scena che ha catturato l’attenzione di chi seguiva il programma.

Momenti di divertimento e sorpresa ieri sera a Affari tuoi, il popolare quiz show condotto da Stefano De Martino. Protagonista assoluto, come sempre, è stato Herbert Ballerina, noto per il suo stile eccentricamente comico e per il ruolo di disturbatore nel programma. Il dettaglio che ha catturato l'attenzione dei telespettatori non è passato inosservato a chi segue il quiz da casa. L'attore ha sfoggiato occhiali a forma di dita e una giacca bianca bizzarra, elementi che hanno subito fatto impazzire il pubblico, ricordando alcuni look iconici di Nino Frassica negli anni d'oro de "I Migliori Anni". Il look che ha fatto impazzire X. Non appena Herbert è entrato in studio sulle note di Esibizionista di Annalisa, i fan hanno subito notato il richiamo al passato: "La giacca di Nino Frassica de I Migliori Anni".

