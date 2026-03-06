Lautaro Live Chat DAZN | le risposte del capitano nerazzurro ai fan

Durante uno stop forzato per infortunio, Lautaro Martinez ha partecipato a una chat dal vivo su DAZN, rispondendo direttamente alle domande dei tifosi. Il capitano nerazzurro ha interagito con i fan attraverso questa piattaforma digitale, offrendo risposte e condividendo momenti di confronto. L’iniziativa ha permesso ai sostenitori di avvicinarsi al giocatore in modo diretto e informale.

Tra le curiosità emerse c'è anche quella legata a un possibile ritorno al Racing, la squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Lautaro non ha chiuso la porta a questa ipotesi: "È una domanda che mi fanno molte persone.