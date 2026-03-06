Il capitano dell'Inter ha inviato un messaggio a Dazn in cui ha affermato di sentirsi sempre meglio e ha espresso dispiacere per non aver potuto giocare il derby. Durante una conversazione in chat, ha anche testato una nuova funzionalità della piattaforma di streaming. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso i canali ufficiali della società.

Il derby di Milano "giocato" con Lautaro Martinez. Grazie alla nuova funzionalità di live chat di Dazn, il Toro ha risposto per 45' alle domande dei tifosi di tutto il mondo (che sono riusciti a riservare il proprio posto in app) direttamente da casa sua: è infortunato e domenica non sarà in campo, ma ha mostrato fiducia nei suoi compagni, ha parlato dei suoi gusti personali e ha fatto anche vedere la sua sala dei trofei. L'argentino di certo è carico come se dovesse giocare e la "prima mondiale" della nuova funzionalità della piattaforma globale di intrattenimento sportivo è stata un vero successo. Il prossimo protagonista sarà Enzo Fernandez del Chelsea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro in chat a Dazn: "Sto sempre meglio, dispiace non giocare il derby"

Lautaro sul derby tra Inter e Milan: Vorrei essere in campo. E sulla Champions…

