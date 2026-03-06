L' Ausl cerca candidati per il Servizio Civile | un anno tra fragilità e bellezza che vale nei concorsi pubblici

L'Ausl Romagna ha aperto le selezioni per il Servizio Civile Universale, offrendo ventiquattro posti per operatori volontari. I candidati saranno impiegati nel dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e nell’Ufficio relazioni con il Pubblico, inserendoli in due progetti distinti. La scelta avviene nel contesto di un percorso volto a coinvolgere giovani in attività di supporto e assistenza nei settori sanitari e amministrativi.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto Ausl Romagna mette a disposizione ventiquattro posti per operatori volontari del servizio civile universale al dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze patologiche e all’Ufficio relazioni con il Pubblico, inserendoli in due progetti. Il primo è “Bellezza fragile” (al quale partecipano trasversalmente tutti i servizi del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche sede di progetto), che si propone di affrontare i temi della salute mentale e delle dipendenze patologiche da una... 🔗 Leggi su Forlitoday.it I concorsi pubblici come filtri di competenza e proiezione futura nel servizio civileUn nuovo decreto, il 25/2025, ha ridefinito il modo in cui lo Stato italiano recluta il personale per la pubblica amministrazione centrale. Il 2026 è l’anno del Volontariato per lo sviluppo sostenibile. Competenze saranno spendibili nel curriculum scolastico e nei concorsi pubbliciL’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2026 “Anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile”, riconoscendo il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Servizio Civile. Discussioni sull' argomento 24 posti per operatori volontari del Servizio Civile Universale in Ausl Romagna; Servizio civile, 66 posti al Comune di Livorno. Servizio Civile Universale: disponibili 24 posti da operatore volontario in Ausl RomagnaAusl Romagna mette a disposizione ventiquattro posti per operatori volontari del servizio civile universale presso il Dipartimento di Salute Mentale e ... chiamamicitta.it Servizio civile in Ausl Romagna: 24 posti per giovani tra 18 e 28 anniAusl Romagna mette a disposizione 24 posti per operatori volontari del Servizio Civile Universale, rivolti ai giovani tra 18 e 28 anni. Le candidature devono essere presentate entro le ore 14 dell’8 a ... ravennawebtv.it Ciao! È la prima volta che faccio domanda per il servizio civile e vorrei prepararmi al meglio per i colloqui. Avete dei consigli sugli argomenti da studiare, a parte la storia del servizio civile e la scheda tecnica del progetto Inoltre mi chiedevo se il giorno del col - facebook.com facebook #Serviziocivile universale e giovani, arriva la riforma. Tutti i dettagli x.com