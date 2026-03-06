Laura Pirovano verso il top dopo la prova in Val di Fassa Sofia Goggia in difficoltà sul ghiaccio

Nella discesa femminile in Val di Fassa del 6 marzo, Laura Pirovano ha ottenuto una performance che la avvicina alla vetta della classifica, mentre Sofia Goggia ha avuto problemi sul ghiaccio. La giornata si è conclusa con una prova molto combattuta, coinvolgendo diverse atlete che hanno messo in mostra le loro capacità sulla pista. La competizione ha visto protagoniste atlete di diverse nazionalità e livelli di esperienza.

Nel contesto della discesa femminile della Val di Fassa 2026, la giornata di venerdì 6 marzo ha offerto una prestazione overall molto intensa, con protagoniste capaci di esprimere velocità, controllo e decisione nei tratti più impegnativi. Le gare hanno evidenziato margini di miglioramento e potenziali ruoli da protagonista nel prosieguo della stagione, offrendo una lettura completa del panorama in breve tempo. la vittoria arriva in un momento cruciale: la gara ha visto laura pirovano conquistare il primo posto con un vantaggio di un centesimo su emma aicher. 10 e lode è la valutazione attribuita alla sua prestazione, che ha fatto emergere una coloritura tecnica impeccabile e una gestione perfetta dei tratti di pura scorrevolezza.

Sofia Goggia non forza nella prima prova in Val di Fassa. Bene Pirovano e Nadia Delago, in testa StuhecSi è appena conclusa la prima prova cronometrata di discesa in Val di Fassa verso le gare di velocità in programma questo weekend nell’ambito della...

