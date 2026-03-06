Laura Pirovano si trova in testa alla prima discesa libera femminile della Val di Fassa, recupero della gara cancellata a Crans Montana valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Dopo aver completato la sua manche tra le prime 20 atlete, ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD, dichiarando di aver dato il massimo e di essere soddisfatta della sua prestazione.

Laura Pirovano è in testa alla prima discesa libera femminile della Val di Fassa, recupero di quella cancellata a Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra, dopo la discesa delle prime 20 atlete, parla ai microfoni di Rai 2 HD senza sbilanciarsi. L’azzurra è molto soddisfatta della sua prova, ma non fa ancora festa: “ È andata bene, sono riuscita a far bene, sono contenta della mia run, penso di aver messo in campo un po’ tutto oggi, quindi non mi sbilancio finché non è finita, visto anche esperienze passate “. Pirovano ribadisce la bontà di quanto fatto quest’oggi, ma preferisce attendere il termine della gara: “ Sono comunque contenta di come ho sciato, sono agitatissima, avrei voluto scendere per ultima. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano: “Penso di aver messo in campo un po’ tutto, sono contenta della sciata”

Laura Pirovano competitiva in prova a Cortina: "Pista un po' scivolosa dopo la sosta, ogni dettaglio conta"

