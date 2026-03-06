Laura Pirovano | orario pettorale e diretta TV della discesa in Val di Fassa 2026

Nel contesto della Coppa del Mondo di sci alpino, si aspetta con attenzione la seconda discesa libera femminile in Val di Fassa, dove Laura Pirovano si prepara a competere. Sono stati resi noti orario, pettorale e dettagli sulla diretta TV dell'evento. La gara si svolgerà in una località nota per le sue piste impegnative e per l'interesse degli appassionati di sci.

La manifestazione prevede una partenza particolarmente calibrata, con Laura Pirovano schierata in griglia alle 11:15:20, portando con sé il pettorale 15. Le condizioni descrivono una suddivisione temporale studiata: le prime 15 atlete scendono a intervalli di 2'10", seguito da un break televisivo di 2'15" dopo la discesa numero 15. Dalla 16 alla 30 il gap si riduce a 1'50", poi a 1'15" dal numero 31 in avanti, con ulteriori due pause televisive dopo i pettorali 22 e 30. Complessivamente sono previsti tre break televisivi lungo la procedura di gara, centrati sui passaggi 15, 22 e 30. Nel definire la cornice competitiva, si evidenzia la presenza di diverse favorite oltre a Pirovano: tra queste spiccano la svizzera Cornelia Huetter e la tedesca Emma Aicher, entrambe in corsa per un risultato di rilievo.