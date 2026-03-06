Latte ovi-caprino in contenitori sporchi | scatta il sequestro

Durante un controllo sui trasporti di rifiuti nella zona di Frignano, i Carabinieri Forestali di Marcianise hanno scoperto un furgone con numerosi bidoni di latte ovi-caprino. I contenitori erano sporchi e non garantivano le condizioni igieniche richieste. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e i prodotti sono stati confiscati. L’intervento si è svolto in via D’Azeglio, lungo la strada principale della zona.

Il conducente del furgone che trasportava i bidoni è stato denunciato. Il latte è stato distrutto per motivi di sicurezza Trovati numerosi bidoni di latte ovi-caprino in un furgone diretto a un caseificio. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, durante un servizio di controllo trasporti rifiuti su strada, nel territorio di Frignano, e precisamente in via D'Azeglio, hanno proceduto al controllo di un furgone. Invece di trovare rifiuti occultati al suo interno i militari hanno rinvenuto numerosi bidoni di colore blu con tappo nero esternamente molto sporchi. All'interno di quattro di questi contenitori sono stati rinvenuti in ognuno circa 60 litri di latte ovi-caprino.