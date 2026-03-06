Dopo una serata al fast food in via Bocconi, un gruppo di ragazzi si è scagliato contro un’altra persona con insulti e fendenti. Gli aggressori hanno rivolto parole offensive, hanno colpito con oggetti e poi sono scappati ridendo. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte del primo febbraio, nei pressi del Mc Donald’s di viale Sabotino a Milano.

Milano, 6 marzo 2026 – " Avere le armi per Milano è da putt.". È da poco passata la mezzanotte del primo febbraio, siamo ai tavolini del Mc Donald's di viale Sabotino. Marco (nome di fantasia) è arrivato da Chiavenna con Andrea (altro nome di fantasia) per incontrare un amico e trascorrere insieme la serata nei locali di Porta Romana: del gruppo fanno parte pure altri quattro ragazzini, tutti minorenni. È uno di loro a vantarsi di avere con sé un tirapugni e una lama nascosta nelle mutande; ed è a lui che Marco rivolge quella battuta, che sulle prime non genera alcuna reazione. Circa tre ore dopo, alle 3.20, la comitiva si ritrova al parco Ravizza: parte una sfida di flessioni, poi i due sondriesi salutano la compagnia per raggiungere la Centrale e prendere il regionale che li riporterà a casa.

© Ilgiorno.it - L’assalto del branco in via Bocconi dopo la serata al fast food: “Chi è la putt... qui?”, e partono i fendenti. Gli sfottò, l’aggressione e poi la fuga tra le risate: ecco cos’è successo

