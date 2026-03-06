Las Vegas fa visita al ’Galleni’ Obiettivo mantenere il terzo posto

A Las Vegas si è recato il squadra del ’Galleni’ per una partita importante nel campionato di Terza Categoria. L’obiettivo è mantenere il terzo posto in classifica. Con la conclusione della finalissima di coppa, l’attenzione si sposta ora verso il ventiduesimo turno del torneo. La partita si è svolta oggi e ha visto i giocatori impegnati in campo per ottenere i punti necessari.

Andata in archivio la finalissima di coppa l'attenzione, da oggi, andrà a tutti gli effetti al ventiduesimo turno del campionato di Terza Categoria. Si comincia stasera alle 21, a Firenze, con il Peretola in cerca di punti-playoff che riceverà il Colonnata partendo con i favori del pronostico. Ma il "big match" è senza alcun dubbio previsto per domani: a tre giorni dalla finale di Coppa Faggi, il Paperino San Giorgio capolista ed il San Giusto secondo si sfideranno di nuovo (stavolta a San Piero a Ponti, il campo nella frazione di Campi Bisenzio sul quale la società disputa attualmente le gare casalinghe, alle 15). In palio c'è il comando della classifica, considerando che un solo punto divide le due contendenti (anche se il PSG ha una gara in meno ed anche in caso di sconfitta potrebbe riportarsi avanti, vincendo il recupero).