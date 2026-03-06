L’Argentario e la sua storia | Cinque milioni di anni fa era un’isola

L’Argentario, penisola situata nel centro del Mar Tirreno, ha una storia geologica che risale a circa cinque milioni di anni fa, quando era un’isola. Oggi si trova collegato alla terraferma tramite un istmo e rappresenta una meta turistica nota per le sue scogliere e le acque cristalline. Recentemente, è stata diffusa una immagine generata con intelligenza artificiale accompagnata da una descrizione sulla sua formazione.

MONTE ARGENTARIO Una foto realizzata con l'Intelligenza Artificiale e una descrizione sulla geologia del PÉ diventato virale, nella giornata di ieri, un post della pagina social "Quello che non sapevi", che su Facebook conta 1,2 milioni di iscritti, ripubblicato con un centinaio di condivisioni soprattutto dai residenti. Si tratta di una descrizione su come si è formato il Monte Argentario, che oggi è attaccato alla costa attraverso i tomboli della Giannella e della Feniglia, oltre alla diga artificiale sulla laguna di Orbetello, ma che un tempo era un'isola dell'Arcipelago Toscano. "Guarda una cartina della Toscana e trovi il Monte Argentario attaccato alla costa, connesso, solido, ovvio – scrivono gli autori di Quello che non sapevi –.