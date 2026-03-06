L’Aquila | shock per i bambini del bosco la Garante allerta

A L’Aquila, il 6 marzo 2026, un’azione giudiziaria ha portato al trasferimento dei bambini di una famiglia che viveva isolata nel bosco in una struttura di accoglienza. La Garante dell’infanzia ha emesso un allarme riguardo alla situazione dei minori coinvolti, mentre le autorità hanno deciso di intervenire rapidamente per tutelarne la sicurezza. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

La vicenda della famiglia che viveva isolata nel bosco ha scatenato un’azione giudiziaria immediata il 6 marzo 2026 a L’Aquila, con il prelievo e il trasferimento dei minori in una struttura di accoglienza. La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Abruzzo, Alessandra De Febis, ha espresso profonda preoccupazione per le possibili ripercussioni psicologiche sui bambini coinvolti. Il territorio abruzzese, già segnato da sfide demografiche e processi di spopolamento nelle zone interne, si trova al centro di un dramma umano che tocca i nervi scoperti della società locale. I fatti accaduti oggi hanno portato all’allontanamento dei figli dal loro nucleo familiare originale, inserendoli in una casa famiglia dopo mesi di vita selvaggia nel bosco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Famiglia del bosco, l’Autorità garante Marina Terragni chiede al Tribunale dell’Aquila di incontrare i bambiniL'Autorità garante Marina Terragni chiede al Tribunale per i minorenni dell'Aquila di incontrare i bambini della famiglia nel bosco accompagnata da...

Caso della “famiglia del bosco”: la Garante chiede di sospendere il trasferimento dei bambiniL’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, ha espresso forti perplessità sul trasferimento dei tre bambini senza la madre,...

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ordina il trasferimento dei bambini della “famiglia nel bosco” e l’allontanamento della madre Catherine Birmingham #EuropeNews https://l.euronews.com/EmIk - facebook.com facebook

