Lapocalisse arriva al Verdi con la comicità di Valerio Aprea e Makkox

Al Teatro Verdi di Monte San Savino arriva “Lapocalisse”, uno spettacolo scritto da Makkox e interpretato da Valerio Aprea. La produzione vede anche la consulenza artistica di Francesco Frangipane. La messa in scena sta per essere presentata al pubblico e rappresenta un evento teatrale in programma nella città.

Al Teatro Verdi di Monte San Savino è in arrivo "Lapocalisse", il fortunato spettacolo scritto da Makkox e interpretato da Valerio Aprea, con la consulenza artistica di Francesco Frangipane. L'appuntamento, da mettere in agenda come uno degli eventi che segnano un prima e un dopo, è per martedì.