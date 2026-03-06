L' anconetano Raffaele Petrucci premiato per la miglior musica originale a Film Impresa 2026

L'anconetano Raffaele Petrucci ha ricevuto il premio per la miglior musica originale durante la manifestazione “Film Impresa 2026”, organizzata da Unindustria con il supporto del ministero delle Imprese e del Made in Italy. La cerimonia si è svolta a Roma, dove il compositore è stato riconosciuto per il suo contributo nel settore musicale. La premiazione ha attirato l'attenzione tra i partecipanti e gli addetti ai lavori.

Il premio per la colonna sonora di "Pane Amore e Libertà" gli è stato assegnato dalla giuria presieduta dal maestro Sergio Castellitto Il riconoscimento Film Impresa alla migliore musica originale, promosso da Caterina Caselli e Sugar Publishing, celebra l'eccellenza musicale applicata al racconto d'impresa e al cinema documentario e d'autore. Il premio, consegnato da Elisabetta Biganzoli di Sugar Publishing, assume un valore particolare data l'autorevolezza della giuria di questa edizione, presieduta dal maestro Sergio Castellitto. Compositore e produttore pluripremiato, Raffaele Petrucci, è una firma di rilievo nel panorama cinematografico internazionale.

