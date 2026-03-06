Lanciano | asilo Rodari chiuso 9 marzo per blackout Enel

A Lanciano, l’asilo Gianni Rodari sarà chiuso lunedì 9 marzo a causa di un blackout Enel che interromperà l’erogazione dell’energia elettrica. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei bambini e del personale durante l’interruzione di corrente. La struttura rimarrà chiusa per l’intera giornata, in attesa che la fornitura venga ripristinata.

La vita quotidiana a Lanciano subirà un'interruzione forzata lunedì 9 marzo, quando l'assenza di corrente costringerà la chiusura dell'asilo Gianni Rodari. L'impianto elettrico in contrada Villa Andreoli sarà disattivato dalle 9 alle 16.15 per permettere lavori urgenti gestiti da Enel Distribuzione nella zona Pescara-Chieti. Questa sospensione delle attività didattiche non è una scelta amministrativa ma una necessità dettata dalla sicurezza fisica dei piccoli e del personale docente. Senza alimentazione elettrica, gli impianti di riscaldamento e ventilazione rimarranno inattivi, rendendo l'edificio inadatto all'accoglienza durante le ore lavorative.