Lancia Ypsilon | sconti record da 12.950 euro per l’elettrico

A marzo 2026, la Lancia Ypsilon elettrica propone sconti che arrivano fino a 12.950 euro. La casa automobilistica ha avviato una campagna promozionale che coinvolge il mercato italiano, con l’obiettivo di attirare clienti interessati a un’auto compatta e a zero emissioni. La promozione riguarda esclusivamente il modello elettrico e si concentra sulla riduzione significativa del prezzo.

La Lancia Ypsilon si prepara a dominare il mercato italiano con una campagna promozionale senza precedenti per il mese di marzo 2026, offrendo sconti che raggiungono i 12.950 euro sulle versioni elettriche. Questa iniziativa commerciale mira a rendere l'accesso alla mobilità elettrica accessibile, abbassando la soglia d'ingresso della versione base da 34.900 euro a 21.950 euro, rendendo la vettura competitiva anche rispetto ai modelli ibridi. L'offerta si estende su tutta la gamma, includendo sia le varianti completamente elettriche che quelle ibride mild hybrid, con rateizzazioni che partono da cifre simboliche come 129 euro al mese per alcuni allestimenti.