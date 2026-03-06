Nelle ultime sei partite, la Recanatese ha ottenuto solamente due punti, portando a una situazione difficile in classifica. L’analisi condotta da Cianni suggerisce che l’approccio della squadra debba essere rivisto per migliorare i risultati. La squadra si trova in una fase delicata e le recenti prestazioni evidenziano la necessità di interventi mirati per cambiare rotta.

Il momento per la Recanatese è molto critico, si pensi che nelle ultime 6 partite si sono racimolati 2 punti con le conseguenze per la classifica che sono di tutta evidenza. Si lavora alacremente intonando la nota di un ottimismo convinto e non di facciata: "Abbiamo anche ri-analizzato la gara contro il Pomezia, ci dice il dt Josè Cianni e, premettendo che non è accettabile l’approccio avuto, va detto che non abbiamo mai mollato cercando con caparbietà di riaprire la gara e costruendo diverse occasioni, specie nel secondo tempo. Grave quanto accaduto in avvio, ma poi non è stato tutto da buttare". Difficile forse impossibile comprendere come mai, dopo una positiva prova, ci sono queste ricadute nonostante tutti i buoni propositi della settimana: "Non vedo grandissime differenze rispetto a quanto fatto contro l’Atletico Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’analisi. Cianni: "Recanatese, approcci da rivedere»

Verso il match con l’UniPomezia. Cianni: "Recanatese, indispensabili 3 punti»Nessun segnale positivo dall’infermeria della Recanatese ed è, purtroppo, una costante che sta accompagnando i destini giallorossi da almeno tre...

Il dt Cianni sulla prova con l’Ostiamare. "Atteggiamento troppo molle. Recanatese, così non ti salvi»Riflessioni improntate ad un crudo realismo quelle di metà settimana del dt Cianni il quale, un po’ come tutti, del resto, è uscito dall’Anco Marzio...

Una raccolta di contenuti su L'analisi Cianni Recanatese approcci da....

L’analisi. Cianni: Recanatese, approcci da rivedere»Il dt analizza le partite con Pomezia e Atletico Ascoli: Avvio negativo nelle due gare, su una ci ha salvato Zagaglia. sport.quotidiano.net

Verso il match con l’UniPomezia. Cianni: Recanatese, indispensabili 3 punti»Il ct sul match di domenica: Ancora una volta l’infermeria è affollata: al momento sono out . Nanapere, Capanni e Mordini. sport.quotidiano.net