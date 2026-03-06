L’amichettismo da abbattere del signor No

Durante un convegno ad Aosta, il leader del Comitato antiriforma è stato osservato discutere animatamente con il capo del Tribunale su una causa legale. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a uno scambio diretto tra i due figure coinvolte. L’episodio ha suscitato commenti tra i partecipanti riguardo alla natura della discussione e al rapporto tra i protagonisti.

Avete presente lo slogan di chi si oppone al referendum sulla giustizia? È del tipo: giù le mani dalla magistratura che deve rimanere libera e indipendente. Bene, immaginate se il presidente del Comitato «Sì referendum», il professor Nicolò Zanon, venisse beccato a perorare la causa di un suo cliente con il presidente del tribunale che sta esaminando la pratica in questione. Il commento più moderato, immagino, sarebbe: «Visto? Ecco la prova: quelli che sostengono il Sì vogliono condizionare i giudici». Ma siccome a intrallazzare con la magistratura per proteggere il proprio cliente con imbarazzante complicità e confidenza è stato beccato il... 🔗 Leggi su Laverita.info

