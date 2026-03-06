Lamesta | Vittoria dedicata al pubblico

Lamesta ha segnato il gol che ha portato il Benevento sul 2-1 durante la partita. La vittoria è stata dedicata dai giocatori al pubblico presente allo stadio. Con questa rete, il Benevento ha rafforzato il suo vantaggio di dieci punti sul Catania. La partita si è conclusa con il risultato che ha premiato i sanniti.

C'è anche la firma di Lamesta sul 2-1 che ha permesso al Benevento di andare a +10 sul Catania. Sua la punizione che in appena due minuti ha rimesso le cose a posto dopo il vantaggio dei siciliani con Lunetta. "Abbiamo sofferto – ha detto l'autore dell'1-1 – molto perché il Catania è una squadra molto importante. Nel soffrire riusciamo anche a portare il risultato a casa. Il mio gol? È stato molto importante, ha dato entusiasmo alla squadra ed ai calciatori. Spero di farne tanti altri". Contro il Catania si è visto uno stadio pieno come non succedeva da tempo. "Noi – ha aggiunto Lamesta – da inizio campionato ad oggi abbiamo sempre cercato di dare entusiasmo.