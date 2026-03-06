L’America la sua civiltà i suoi costumi Come capirla senza scadere nell’ideologia anti americana

Recentemente, durante un talk, è stato affrontato il tema degli Stati Uniti, della loro cultura e dei loro costumi. È stata discussa la figura di Donald Trump, che era appena rientrato alla Casa Bianca, in un confronto con Alan Friedman. La conversazione ha esplorato aspetti diversi del carattere americano senza entrare in giudizi ideologici o opinioni personali.

Qualche tempo fa in un talk mi è capitato di discutere con Alan Friedman su Donald Trump, da poco tornato alla Casa Bianca. Niente di più di un rapido botta e risposta. Friedman ovviamente ne parlava come se fosse una disgrazia per gli Stati Uniti. Da un ex giovanissimo collaboratore di Jimmy Carter non è che mi aspettassi altro. D’altra parte, da cittadino americano, non negava di aver votato per Kamala Harris, ormai sparita dal proscenio. Gli ho chiarito che, fossi stato americano, probabilmente mi sarei astenuto. Ma Friedman insisteva contro il demonio. Gli ho risposto che, per come si esprimeva, mi sembrava la macchietta di un italiano antiamericano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

