L’ambasciatore israeliano Peled avverte | L’antisemitismo non finisce con gli ebrei

L’ambasciatore israeliano ha dichiarato che l’antisemitismo non si limita agli ebrei e ha espresso speranza che la legge sull’antisemitismo approvata in Senato ottenga un ampio consenso. Ha sottolineato che si tratta di una questione che riguarda anche il popol? italiano e non solo il suo paese. La discussione legislativa mira a contrastare ogni forma di discriminazione e intolleranza.

"L'atisemitismo si estende anche altre minoranze e confessioni. Bene la legge, ma speravamo in un consenso più ampio" ha detto in un'intervista “Speravamo che la legge sull’antisemitismo passata in Senato raccogliesse un più ampio consenso, perché non è una questione israeliana, ma soprattutto è nell’interesse del popolo italiano”. A dirlo è l’ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Libertà in cui spiega che “l’antisemitismo non finisce con gli ebrei, si estende anche altre minoranze e confessioni”. “È una minaccia per la società italiana”, attacca Peled lasciando intendere che avrebbe preferito l’unanimità sulla legge sull’antisemitismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Guerra in Iran, l'ambasciatore israeliano Peled: "Teheran attacca civili e minaccia il mondo. Dovevamo agire ora"

Israele ringrazia l'Italia, l'ambasciatore Peled: smantellata la rete di Hamas

