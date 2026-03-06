L' ambasciatore iraniano in Italia | Vostro Paese amico ma qualsiasi assistenza agli attacchi sarà considerato un atto ostile

L’ambasciatore iraniano in Italia ha dichiarato che il suo Paese considera l’Italia un amico, ma avverte che qualsiasi aiuto agli attacchi verrà interpretato come un atto ostile. Ha inoltre affermato che gli Stati Uniti stanno usando alcuni Paesi europei per espandere il conflitto, e che ogni collaborazione o sostegno a tali attacchi sarà affrontato con una risposta adeguata.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Papa Leone XIV esprime profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti di questi giorni in Medio Oriente, per i tanti innocenti, tra cui molti bambini, e per chi prestava loro soccorso, come padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita ucciso questo pomeriggio a Qlayaa. 🔗 Leggi su Today.it

L'ambasciatore iraniano: "Se un Paese Ue ha un ruolo negli attacchi contro Teheran sarà ritenuto parte della guerra"L'Iran ha avvertito i Paesi europei che chi avrà un qualsiasi ruolo a sostegno degli attacchi di Usa e Israele contro la Repubblica Islamica "sarà...

Temi più discussi: L'intervento in Iran? Non c'erano più alternative possibili; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Attacco all'Iran, la giornata del 3 marzo LIVE BLOG; I Paesi del Golfo chiedono aiuti a Meloni: Valuteremo la richiesta Usa sulle basi.

L'ambasciatore iraniano a Euronews: il Portogallo dimostra incoerenza e ambiguitàIn un'intervista a Euronews, Majid Tafreshi critica i due pesi e due misure sull'uso della base di Lajes da parte degli Stati Uniti, ma esclude qualsiasi azione di ritorsione contro il Portogallo. A ... msn.com

L'Ambasciatore iraniano in Italia, Israele e Usa hanno tradito i negoziatiIn merito agli attacchi contro gli stati del golfo, Sabouri, ha spiegato che si tratta di attacchi contro basi e interessi americani ... msn.com

