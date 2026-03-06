L' ambasciatore iraniano in Italia | Non abbiamo iniziato noi la guerra risponderemo a chi facilita gli attacchi

L'ambasciatore iraniano in Italia afferma che l'Iran non ha mai iniziato una guerra e che risponderà a chi facilita gli attacchi. La sua dichiarazione si riferisce alle recenti tensioni e agli attacchi di cui si parla nel contesto internazionale, sottolineando che Teheran non ha avviato azioni belliche. La posizione ufficiale dell'ambasciata iraniana si concentra sulla volontà di difendersi da aggressioni esterne.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Il monito del diplomatico sull'utilizzo delle basi Usa, il messaggio al Papa del suo omonimo presso la Santa sede: cosa ha detto Mohammad Reza Sabouri "L'Iran non ha mai iniziato una guerra". La dichiarazione arriva da Mohammad Reza Sabouri, ambasciatore iraniano in Italia. Il diplomatico è stato ospite nel programma a 4 di Sera, condotto da Paolo Del Debbio su Rete4. Sabouri ha sottolineato che la Repubblica Islamica crede nella risoluzione dei conflitti attraverso soluzioni politiche e diplomatiche e ha accusato Israele e Stati Uniti di aver tradito il processo negoziale con attacchi militari: "È evidente che finché l'aggressione continuerà, continuerà anche la risposta difensiva dell'Iran". 🔗 Leggi su Today.it

