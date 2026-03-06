L' ambasciatore iraniano in Italia | Non abbiamo iniziato noi la guerra risponderemo a chi aiuta gli attacchi

L'ambasciatore iraniano in Italia afferma che l'Iran non ha mai iniziato una guerra e avverte che risponderà a chi sostiene gli attacchi contro il suo paese. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione internazionale e si rivolge a chi avrebbe contribuito a provocare conflitti. Nessuna altra informazione o dettaglio viene fornito oltre questa posizione ufficiale.

Il monito del diplomatico sull'utilizzo delle basi Usa, il messaggio al Papa del suo omonimo presso la Santa sede: cosa ha detto Mohammad Reza Sabouri "L'Iran non ha mai iniziato una guerra". La dichiarazione arriva da Mohammad Reza Sabouri, ambasciatore iraniano in Italia. Il diplomatico è stato ospite nel programma a 4 di Sera, condotto da Paolo Del Debbio su Rete4. Sabouri ha sottolineato che la Repubblica Islamica crede nella risoluzione dei conflitti attraverso soluzioni politiche e diplomatiche e ha accusato Israele e Stati Uniti di aver tradito il processo negoziale con attacchi militari: "È evidente che finché l'aggressione continuerà, continuerà anche la risposta difensiva dell'Iran".

L'ambasciatore iraniano: "Se un Paese Ue ha un ruolo negli attacchi contro Teheran sarà ritenuto parte della guerra"L'Iran ha avvertito i Paesi europei che chi avrà un qualsiasi ruolo a sostegno degli attacchi di Usa e Israele contro la Repubblica Islamica "sarà...

L'ambasciatore iraniano in Italia: "Vostro Paese amico, ma qualsiasi assistenza agli attacchi sarà considerato un atto ostile""Gli Stati Uniti stanno sfruttando alcuni Paesi europei, per ampliare il raggio di questo conflitto.

