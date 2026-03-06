L’aggressore e l’aggredito

Negli ultimi giorni si sono verificati due eventi distinti: da un lato, un'aggressione che coinvolge un aggressore e una vittima, dall'altro, una notizia riguardante gli Stati Uniti e l’Iran. Gli Stati Uniti avevano programmato di negoziare con l’Iran in una riunione a Ginevra, ma successivamente hanno condotto un attacco senza preavviso. Questa sequenza di fatti ha attirato l’attenzione sui recenti sviluppi diplomatici e militari.

Occidente mai così ipocrita come ora. Gli Usa fingevano di negoziare con l’Iran, era fissata una riunione a Ginevra nei giorni successivi, e invece hanno attaccato. Ma nessuno dice “c’è un aggressore e un aggredito”?Salvo Valentevia email Gentile lettore, è anche peggio di come lei dice. Nelle loro giaculatorie da farisei i leader europei accusano l’Iran del grave reato di difendersi! Avrà sentito Meloni, Tajani, Crosetto, Macron e compagnia bella: i missili americani e israeliani sull’Iran sono okay, ma quelli iraniani su Arabia Saudita, Emirati, Kuwait, Qatar e Oman sono “ingiustificati”. Quei paesi ospitano basi americane, concedono l’uso... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

