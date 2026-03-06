Diversi governi africani hanno espresso opinioni contrastanti riguardo al conflitto in Iran. Mentre alcuni hanno condannato le azioni di Teheran, altri hanno sottolineato l'importanza di rispettare il diritto internazionale. La divisione tra le nazioni africane si manifesta chiaramente nelle dichiarazioni ufficiali, senza che ci siano posizioni unificate sulla questione.

Il conflitto scoppiato lo scorso fine settimana con l’attacco di Israele e Stati Uniti al regime di Teheran, al quale è immediatamente seguita la risposta iraniana contro diversi paesi della regione, chiama in causa anche il continente africano spingendo i vari paesi a prendere parte. “Alcuni governi hanno condannato apertamente l’Iran. Altri hanno messo in guardia dall’interventismo occidentale. Parecchi scelgono con cura le loro parole per non contrariare nessuno”, riassume Sheriff Bojang Jnr sul sito The Africa Report. “In Africa orientale molti governi hanno condannato l’Iran, senza dire nulla sul ruolo che hanno avuto Stati Uniti e Israele nell’innescare il conflitto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L'Africa divisa sul conflitto in Iran

143 - I - RO Metafizica conflictului dintre SUA si Israel cu Iranul. Elena. (RU, EN, IT)

Il Sole 24 ORE. . L’Africa si prepara all’urto delle ricadute economiche e politiche della guerra avviata da Usa e Israele in Iran. Le conseguenze più immediate possono manifestarsi su costi di consegna, inflazione e rincaro dei prezzi già record del debito, un ci - facebook.com facebook