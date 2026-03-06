Ladri inseguiti dopo il colpo Corsa da Signa a Montecatini La macchina cade in un fosso

Dopo aver messo a segno un furto, i ladri sono stati inseguiti per 46 chilometri da Signa a Montecatini. Durante la fuga, la vettura ha perso il controllo e si è ribaltata in un fosso a pochi metri dal casello autostradale. L’intera operazione si è svolta senza altre persone coinvolte o feriti. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Un inseguimento durato 46 chilometri, partendo da Signa, in provincia di Firenze, si è concluso a Montecatini, a poche centinaia di metri dal casello autostradale, con una macchina ribaltata in un fosso. Tutto è iniziato, mercoledì notte, quando un veicolo con a bordo tre persone, sospettate di aver commesso un furto, non si è fermato all'alt dei carabinieri della stazione. È partito così un lungo inseguimento che si è spostato lungo l'A11, con il coinvolgimento degli agenti della sottosezione della polizia stradale di Montecatini. Una volta presa l'uscita di Montecatini, i fuggitivi si sono spostati verso Massa e Cozzile. Il mezzo si è ribaltato nella zona della rotonda dietro l'Ipercoop.