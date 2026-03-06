L' acne è in aumento anche tra i giovani adulti Come mai?

Negli ultimi mesi, si è riscontrato un aumento dell’acne tra i giovani adulti, secondo un rapporto pubblicato dal British Journal of Dermatology e dal Global Burden of Disease Study. Dal 1990 al 2021, lo studio rileva un incremento del 14% dei casi di acne in questa fascia di età. La notizia riguarda dati raccolti in diversi paesi e si riferisce a un trend in crescita nel periodo considerato.

L'acne è in aumento nel mondo e non coinvolge più solo gli adolescenti ma anche i giovani adulti. Con conseguente aumento del disagio psicologico, di ansia e frustrazione La notizia è di questi primi mesi dell'anno. Secondo il Global Burden of Disease Study, uno studio riportato poi anche dal British Journal of Dermatology, dal 1990 al 2021 si è assistito a un aumento dell'acne del +14%. Il dato però ancora più interessante è che questa diffusione non ha più interessato soltanto gli adolescenti ma anche i giovani adulti, fino ai 24-25 anni. Con conseguenze anche a livello psicologico.

