L’accusa di abusi sui set Rocco Siffredi | Falsità E querela le attrici hard

Rocco Siffredi, noto attore pornografico, ha annunciato di aver querelato le attrici che lo hanno accusato di abusi durante le riprese di film hard, in seguito alle dichiarazioni fatte in una trasmissione televisiva. La sua legale ha comunicato che l’azione legale è stata avviata per diffamazione, respingendo le accuse come false. La vicenda riguarda le dichiarazioni rese pubblicamente in un programma di attualità.

Rocco Siffredi denuncia chi lo ha accusato. Il popolare attore pornografico, all’anagrafe Rocco Antonio Tano, ha dato mandato alla legale Rossella Gallo di querelare per diffamazione le attrici che alla trasmissione tv ‘Le Iene’ hanno parlato di presunti abusi durante le riprese dei film hard. Sono in totale 21, di cui 18 note e 3 da identificare, le persone finite nel mirino del sessantunenne, che ha messo in fila una serie di fatti (in 200 pagine e 500 gigabyte di documenti) che smentirebbero ciò che è stato mandato in onda. Del caso si sta occupando il pm Marina Petruzzella, che sta coordinando l’inchiesta della polizia locale: al momento, sono 16 gli indagati, in vista degli accertamenti investigativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

