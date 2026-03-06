L’abbraccio di ottanta tifosi allo Store Match a Roma l’Osservatorio prende tempo Lykogiannis e Rowe che festa

Ottanta tifosi si sono riuniti davanti allo store per un abbraccio collettivo, mentre a Roma si svolge il match. L'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive non ha ancora deciso quando prenderà una decisione ufficiale. Tra i protagonisti delle celebrazioni ci sono Lykogiannis e Rowe, che hanno partecipato alla festa. La situazione resta in sospeso in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

In attesa di capire quando l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive prenderà una decisione sulla trasferta dei tifosi rossoblù all’Olimpico in occasione del Roma-Bologna di Europa League del 19 marzo (la soluzione più probabile è che si attenda la gara d’andata del 12 marzo al Dall’Ara), una piccola, ma colorata avanguardia del popolo rossoblù ieri ha riservato un caloroso abbraccio a Jonathan Rowe e Charalampos Lykogiannis, rispettivamente esterno d’attacco e terzino sinistro del Bologna di Italiano ospiti del Bologna Fc Store del Dall’Ara. L’appuntamento per i fortunati ottanta era nel pomeriggio. Fortunati e pazienti, perché vista la grande richiesta di adesioni per incontrare i due calciatori occorreva registrarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fullkrug riceve l'abbraccio dei tifosi: bagno di folla al Milan StoreCome è ormai consuetudine per i nuovi acquisti, anche Niclas Fullkrug è stato presentato ai tifosi al Flagship Store di Via Dante.

