L’abbiamo ucciso Guerra in Iran l’annuncio dell’Idf dopo l’attacco a Teheran

L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso un obiettivo a Teheran durante un attacco notturno. L’operazione è stata condotta in una zona residenziale della capitale iraniana, con le autorità israeliane che dichiarano di aver agito contro un sito legato al governo iraniano. Nella notte, le strade di Teheran sono rimaste silenziose, mentre le voci e le telefonate si sono diffuse tra i residenti.

Ci sono notti in cui una capitale non dorme. Voci che rimbalzano, telefoni che squillano a vuoto, corridoi che si svuotano all'improvviso. A Teheran, nelle ultime ore, l'aria è diventata più pesante: perché quando il bersaglio è vicino al centro del potere, non è solo cronaca. È un messaggio. E il messaggio, secondo quanto riferito da media israeliani e rilanciato in queste ore, sarebbe arrivato in modo brutale e "chirurgico". Le Forze di difesa israeliane avrebbero annunciato l'eliminazione di una figura considerata tra le più influenti dell'apparato iraniano. Un nome che, per anni, sarebbe rimasto nell'ombra ma con in mano leve enormi.

Iran, nuovo attacco dell’Idf su Teheran: obiettivo infrastrutture del regimeLe Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato di aver lanciato una massiccia ondata di attacchi aerei sull’Iran, a Teheran, nelle prime ore di...

Guerra in Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Risponderemo”. Attacchi simultanei dell’Idf a Teheran e a BeirutRoma, 3 marzo 2026 – Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele annuncia di...

Iran, le immagini della distruzione dopo gli attacchi USA-Israele

