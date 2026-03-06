La trattativa di Iniesta in Marocco si interrompe prima di arrivare a un annuncio ufficiale. Il giocatore ha deciso di ritirarsi dall’attività calcistica professionistica, ponendo fine alla propria carriera. La notizia circola dopo che le trattative erano state rese pubbliche nei giorni scorsi, ma non sono stati rilasciati ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’ex campione del mondo Andres Iniesta ha da poco annunciato ufficialmente il suo addio al calcio professionistico. La notizia ha scosso il mondo dello sport, dato che Iniesta è stato uno dei più grandi giocatori della sua generazione. Dopo una carriera straordinaria, culminata con la vittoria di numerosi trofei sia a livello di club che internazionale, la sua scelta segna la fine di un’era. La leggenda spagnola, che ha fatto la storia con il Barcellona e la nazionale, ha deciso di chiudere il capitolo calcistico per dedicarsi ad altre sfide personali e professionali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La trattativa di Iniesta in Marocco sfuma prima dell’annuncio ufficiale.

Marocco, sarà Iniesta il nuovo ct? Ecco tutta la verità sulle indiscrezioniCessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Mercato Napoli, Mittelstadt dello...

Iniesta ct del Marocco? Le ultime indiscrezioni?????? Despite reports, nothing signed or official yet between Andrés Iniesta and Morocco to become the new technical director.