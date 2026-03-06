La testimonianza dagli Emirati Arabi | Il primo giorno paura il secondo la vita è ripartita

Una testimonianza dagli Emirati Arabi descrive un’esperienza personale durante un periodo difficile, iniziato con paura e poi superata con una sensazione di rinascita. La persona ha affermato che il primo giorno è stato caratterizzato dall’ansia, mentre il giorno successivo si è sentita di nuovo viva e in grado di riprendere il controllo. Ha anche aggiunto che si è sentita al sicuro in quel luogo in quel momento.

Il racconto dell'imprenditore perugino Andrea Cascianelli: "Ci siamo sentiti al sicuro. Hanno saputo trasmettere sicurezza, ordine e una calma quasi surreale" "Non c'era miglior posto al mondo dove essere in un momento come quello. Mi hanno fatto sentire al sicuro". Andrea Cascianelli, imprenditore sanitario perugino, giovedì 5 marzo è tornato in Italia da Abu Dhabi. Lo ha fatto con un volo militare organizzato della Farnesina per chi aveva con sé dei minori. "L'ambasciata italiana si è dimostrata presente, attenta e vicina ai propri cittadini in modo davvero encomiabile", spiega. Era partito sabato 28 febbraio insieme alla moglie, Arianna, e al nipote 14enne, per un "viaggio di vacanza-lavoro", alla volta degli Emirati Arabi.