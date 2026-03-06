La strana sfida dei CEO dei fast food che si filmano sui social mangiando un hamburger | il trend è virale
Un video insolito di un CEO di una nota catena di fast food che mangia un hamburger sui social ha attirato l'attenzione online. La clip, che mostra il dirigente intento a consumare il panino, ha dato il via a una sfida tra i vertici di diverse catene americane di fast food. Il fenomeno si è rapidamente diffuso, coinvolgendo altri manager in video simili.
Il goffo video del CEO di McDonald's intento a mangiare un hamburger ha scatenato una challenge virale tra i vertici delle più note catene di fast food americane. Da Burger King a Wendy's, i manager si sono messi in gioco con i loro video-assaggi e il risultato è stato molto divertente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
