La storia Le 800 panchine del bergamasco Ciocca

Un allenatore del bergamasco ha trascorso circa ottocento domeniche seduto su una panchina, dedicandosi a guidare e motivare le sue squadre. Nel corso di questi anni, ha ottenuto 445 vittorie e subito 354 sconfitte, gestendo i giocatori e cercando di portare a casa i risultati desiderati. La sua esperienza si estende su un lungo periodo di impegno nel mondo del basket.

Ottocento domeniche in panchina, a predicare basket, a incitare e gestire i giocatori, a cercare quelle vittorie arrivate 445 volte (il 56%) e a evitare quelle sconfitte giunte 354 volte. Sono i numeri di Cesare ’Cece’ Ciocca, 61enne coach bergamasco da venticinque anni consecutivi allenatore professionista nella serie B di basket, lontano dai grandi riflettori e in palasport di provincia. Come quello di Nerviano dove, domenica alle 18, festeggerà le 800 panchine ufficiali traB e A2 guidando la sua BluOrobica Bergamo contro i padroni di casa della Nervianese, in Serie B Interregionale. "Una soddisfazione. Sono 800 tra B e A2, dal 2001, ma se aggiungiamo le giovanili, il femminile e la C superiamo ampiamente le 1200 panchine", racconta con orgoglio Ciocca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La storia. Le 800 panchine del bergamasco Ciocca Leggi anche: Allegri nella storia del Milan: 150 panchine in Serie A, quota 1050 punti Leggi anche: La storia del gattino Gianni trovato agonizzante, raccolto più del doppio, quasi 3.800 euro