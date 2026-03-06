La storia di Nicolò il ‘bambino dalle ali spezzate’

Nicolò ha tredici anni ed è un bambino autistico noto come il ‘bambino dalle ali spezzate’. La sua storia è diventata di pubblico dominio e riguarda le vicende che lo vedono coinvolto insieme alla sua famiglia. Sono stati resi noti dettagli relativi a quanto accaduto e alle azioni intraprese nel suo caso. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e opinione pubblica.

Nicolò ha tredici anni, è un bambino autistico che, insieme alla sua famiglia e ai terapisti, aveva compiuto passi che sembravano impossibili: undici anni di terapia intensiva riabilitativa, una progettualità accurata, obiettivi condivisi, una vita fatta di conquiste quotidiane. Frequentava il secondo anno della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, aveva ottimi voti, era ben inserito nei vari ambienti di vita, suonava il pianoforte, recitava, intervistava, praticava sport ed era diventato un punto di riferimento e una speranza per tante altre famiglie. Poi, il 10 settembre 2025, qualcosa si è spezzato. Senza alcun preavviso, senza alcun sentore, Nicolò ha scoperto che il suo docente di sostegno – formato sulle sue specificità dopo tre anni di lavoro fianco a fianco – era stato cambiato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

