Un'immagine ha suscitato scalpore nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, un calciatore che gioca per la Juventus è stato visto mentre riceveva un trattamento di coppettazione in una spa. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, creando molte discussioni sui social media. La foto ha avuto un impatto immediato e ha fatto il giro del web in poche ore.

Il calciatore Lois Opendagiocatore del Juveha subito a ha commentato la terapia di coppettazione in una spa. L’immagine del 26enne attaccante belga ha fatto il giro del mondo ed è diventata virale. La terapia di aspirazione che ha sconvolto il mondo del calcio: cosa fa Openda (Juventus)[email protected] Sulla schiena e sulle gambe di Openda sono state applicate ventose in vetro, plastica e bambù, creando un effetto “ventosa” sulla pelle e favorendo il recupero muscolare. La terapia di aspirazione che ha sconvolto il mondo del calcio: cosa fa Openda (Juventus)[email protected] L’obiettivo di queste coppette è quello di eliminare i liquidi stagnanti che ostruiscono la circolazione, stimolando lo scambio di ossigeno e nutrendo il sangue. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - la spiegazione dell’immagine che ha sconvolto il mondo del calcio

