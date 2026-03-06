La sinistra si radicalizza la destra s’irrigidisce e finisce a torte in faccia mentre il mondo rotola

In un clima di crescente tensione politica, la sinistra si radicalizza mentre la destra si irrigidisce, portando a scontri tra manifestanti. Tre sono le decisioni prese: il rifiuto del referendum sulla separazione delle carriere, il diniego alla legge contro l’antisemitismo e l’opposizione alla guerra e alla presenza di basi militari. Le manifestazioni si sono concluse con torte in faccia tra opposte fazioni.

Tre no. Al referendum sulla separazione delle carriere. Alla legge contro l’antisemitismo. Soprattutto, alla guerra e alla concessione delle basi. Cose diverse, certo. Che messe una accanto all’altra disegnano l’ultima e definitiva postura del centrosinistra o meglio dell’asse Pd-M5s-Avs: una postura molto spostata a sinistra, per dirla brutalmente. Ed è questa la fisionomia con la quale l’asse di cui sopra sfiderà la destra di Giorgia Meloni alle elezioni. Preso uno per uno, ciascun no ha le sue ragioni. Quello che alla fine viene fuori è un frullato antiriformista sulla giustizia, un certo sapore antisionista e un rinnovata forma di pacifismo integrale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

La sinistra già si prepara a sfasciare le città mentre il mondo ci guardaA Milano surreale manifestazione anti Ice, a Torino Askatasuna pronta alla guerra.

Il problema della destra italiana è che non è di destra. La sinistra sìIl governo celebra l'umanesimo e pensa di reintrodurre la dicitura “ginnasio” per il biennio del liceo classico.

