La sinistra che si presenta come pacifista ha sostenuto l’utilizzo di jet da bombardamento durante il proprio governo. Recentemente, il Partito Democratico ha adottato una posizione critica nei confronti del governo attuale, affermando di essere contro l’atlantismo e la linea politica della leader di centrodestra. Queste dichiarazioni sono state fatte in un momento in cui si discute di questioni di sicurezza e politica internazionale.

La sinistra rinnega l'atlantismo in nome della linea anti-Meloni. Pur di attaccare il governo, il Pd si copre di ipocrisia. Massimo D'Alema (foto in alto a destra), uno dei simboli della sinistra italiana e padrino politico di Elly Schlein, sentenzia dall'alto del proprio curriculum (presidente del Consiglio, leader di partito e ministro degli Esteri): "Giorgia Meloni ha trascinato l'Italia dalla parte sbagliata del mondo". E quale sarebbe la parte giusta del mondo? Per l'ex presidente del Consiglio garantire l'asse tra Roma e Washington, non rinnegare l'alleanza atlantica, essere nell'alveo delle democrazie occidentali, è sbagliato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La sinistra ipocrita che si finge pacifista. Con loro al potere i jet bombardavano

