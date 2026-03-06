In vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, si svolge un incontro pubblico presso l’ex mercato, promosso dalla Camera Penale di Fermo

In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, la Camera Penale di Fermo "Giannfilippo Benedetti" e l’associazione Libertà Eguale – Sinistra del Sì promuovono un incontro pubblico dal titolo "La sinistra che dice Sì". L’iniziativa si terrà sabato (7 marzo) alle 17.30 presso la sala Auditorium "Sandro Pertini" dell’ex mercato coperto di Fermo ed è aperta alla cittadinanza. L’appuntamento sarà un momento di confronto sui temi della giustizia e sui contenuti del referendum, con la partecipazione di esponenti del mondo accademico, politico e forense. Dopo i saluti dell’avvocato Simone Mancini, presidente della Camera Penale di Fermo,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’La sinistra che dice Sì’. Incontro all’ex mercato

La sinistra che dice sì: "Eravamo favorevoli, poi la giravolta dem"C’è una sinistra che voterà sì al referendum sulla giustizia di marzo, un satellite attorno al Pd che appoggia la riforma costituzionale sulla...

Leggi anche: Referendum: Libertà Eguale, '12 gennaio a Firenze incontro Sinistra che vota sì'

Abandoned in the rain she saves an injured man and learns he is a powerful prince

Una raccolta di contenuti su 'La sinistra che dice Sì' Incontro....

Temi più discussi: ’La sinistra che dice Sì’. Incontro all’ex mercato; Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Elly Schlein a Bologna per il ‘no’ al referendum costituzionale; Referendum Giustizia, gli avvocati di sinistra scendono in campo per il 'sì', il Pd organizza incontri per il 'no'.

Separazione delle carriere: a Cosenza la sinistra che dice SìGiovedì 26 febbraio al Salone degli Stemmi un dibattito per restituire la riforma alle sue radici riformiste e garantiste. cosenzapost.it

La sinistra che dice sì: Eravamo favorevoli, poi la giravolta demC’è una sinistra che voterà sì al referendum sulla giustizia di marzo, un satellite attorno al Pd che appoggia la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere del guardasigilli Nordio. Quel ... quotidiano.net

L'agroalimentare marchigiano guarda alla Croazia, incontro ad Ancona. Camera di Commercio Marche: "Settore sviluppa sei miliardi ed è in crescita" #ANSA x.com

Dopo tre utili di fila, il club rossonero andrà incontro a un bilancio in rosso. Ma la politica di risparmi ha ridimensionato il buco economico - facebook.com facebook