Serena, imprenditrice da cinque mesi, ha deciso di adattare il suo lavoro alle esigenze del figlio. Ha scelto di creare un percorso professionale su misura per poter conciliare i ruoli di donna, madre e lavoratrice, affrontando le difficoltà quotidiane e celebrando le soddisfazioni che derivano da questa scelta. La sua esperienza riflette le sfide di chi cerca di gestire contemporaneamente famiglia e carriera.

Imprenditrice da cinque mesi, per riuscire a fare tutto: essere donna, lavoratrice, mamma, con tutte le fatiche che tutto questo comporta, ma anche con tante soddisfazioni. È la scelta coraggiosa di Serena Di Giorgio che, a 38 anni, ha deciso di rimettersi in gioco. Ora realizza borsette e gestisce un’attività di abbigliamento online, unendo anche l’attività di consulenza e di creazione di look per vari eventi, secondo esigenze fisiche e personalità. "Ho sempre fatto la commessa in centro a Monza in un negozio molto conosciuto. Due anni fa, mentre ero in gravidanza, ho elaborato questa voglia di indipendenza – racconta Serena –. La mia attività precedente mi piaceva molto e mi ha dato tanto, ma richiedeva anche impegno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scelta di Serena. Un lavoro su misura per stare col figlio

