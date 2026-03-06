La Santanché gestiva bilanci pieni di pasticci

Daniela Santanchè era responsabile della gestione dei bilanci, che risultavano caratterizzati da numerosi errori e irregolarità. Secondo le accuse, il bilancio presentava fatture da svalutare e un disordine amministrativo diffuso, con molta confusione nei documenti finanziari. La situazione avrebbe evidenziato una gestione poco accurata delle finanze, con pratiche contabili carenti di precisione.

"Daniela Santanchè era il dominus e il bilancio era pieno di pasticci, di fatture da svalutare, c’era disordine amministrativo e molta confusione". Sono passaggi della deposizione in aula - nel processo per presunto falso in bilancio su Visibilia a carico della ministra del Turismo e di altri 15 imputati - dell’ex consigliere e direttore finanziario di una delle società del gruppo editoriale, Federico Celoria, che ha già patteggiato 2 anni, pena sospesa. In particolare, Celoria, che era stato nel cda di Visibilia Editore tra il 2014 e il 2016, rispondendo alle domande dei pm Marina Gravina e Luigi Luzi, ha fatto riferimento alla voce nel bilancio di Visibilia srl, la concessionaria della pubblicità, che riguardava "i crediti per fatture da emettere" che avrebbe dovuto essere "svalutata", a suo dire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

