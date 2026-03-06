La sanità a Cinque Cerchi riceve complimenti per la gestione olimpica. Dopo l’evento, si punta a mantenere gli standard elevati raggiunti, con l’obiettivo di garantire servizi di qualità alla popolazione valtellinese. La questione riguarda sia la vigilanza sia gli interventi necessari per preservare l’efficienza del settore sanitario. Si tratta di un impegno che richiede continuità e attenzione nel tempo.

La sanità olimpica promossa a pieni voti. Ora bisogna continuare a lavorare per mantenerla ad alti livelli e lasciare così una delle più importanti legacy alla popolazione valtellinese. Terminate da un paio di settimane le Olimpiadi – con tutta la Valtellina e in particolare di Bormio e Livigno sedi delle prove di sci alpino, sci alpinismo, snowboard e freestyle – è tempo di primi bilanci. Nel corso dei Giochi sul territorio è stato attivato un presidio articolato di servizi e iniziative per garantire assistenza, sicurezza e continuità operativa ad atleti, operatori e spettatori. Anche sul fronte sanitario l’impegno è stato significativo grazie alla collaborazione tra Ats della Montagna, Regione, Asst Valtellina e Alto Lario nonché le strutture sanitarie locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sanità a Cinque cerchi tra vigilanza e interventi

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, la pasta a cinque cerchi impazza tra gli atleti: foto e video sui social

L’incontro con Sofia Goggia (tra complimenti e battute sull’Atalanta) e la telefonata ad Arianna Fontana: Mattarella, un presidente a cinque cerchiMilano, 11 febbraio 2026 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si conferma uno dei protagonisti di questa edizione dei Giochi Invernali.

Altri aggiornamenti su La sanità a Cinque cerchi tra vigilanza....

Temi più discussi: La sanità a Cinque cerchi tra vigilanza e interventi; Avanza l’onda rosa in sanità: tra cinque anni sei medici in attività su dieci saranno donne; Dal covid all'Angelino, i 5 anni di Contato alla guida della sanità veneziana; Nuovi direttori generali della Sanità in Veneto: verso 5 riconferme, l'ipotesi Benazzi commissario. A Padova un medico romagnolo.

La sanità a Cinque cerchi tra vigilanza e interventiAts della Montagna impegnata nella prevenzione e nell’assistenza continua sulle piste e nelle strutture ricettive ... ilgiorno.it

Il camice bianco è sempre più rosa: tra cinque anni sei medici su 10 saranno donneL’onda rosa travolge la sanità italiana. Tra cinque anni sei medici su dieci saranno donne. È la proiezione sui dati della demografia medica elaborati, come ogni anno, dal CED della Federazione nazion ... ilsole24ore.com

Luca Spada, 27 anni, è indagato per l’omicidio di cinque anziani morti durante o dopo viaggi sull’ambulanza che guidava. Emerge un possibile legame tra il soccorritore e l’agenzia funebre, cosa sappiamo sulla vicenda - facebook.com facebook

Vieri: "Leao è sempre imprevedibile: può sparire per cinque minuti e poi segnarti due gol in due minuti" x.com