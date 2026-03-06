La sabbia dal Sahara al Piemonte | che cos' è il cielo giallastro che potremmo notare sopra di noi

Nelle prossime settimane, in Piemonte e in altre zone, potrebbe essere visibile un cielo con tonalità giallastre o gialle. Questo fenomeno è causato dalla presenza di particelle di sabbia provenienti dal Sahara che si depositano nell’atmosfera. Il cielo assume questa colorazione a causa della luce solare che si disperde attraverso queste particelle, creando l’effetto visibile dall’osservatore.

Cielo giallo o giallastro? Dovesse capitare nei prossimi giorni in Piemonte e quindi anche sul nostro territorio non bisogna preoccuparsi, è un fenomeno naturale. Come spiega Daniele Berlusconi di 3BMeteo "la depressione sul Mediterraneo occidentale richiama aria dal deserto del Sahara, e dunque è presente del pulviscolo sahariano in sospensione in atmosfera, che rende i cieli un po' torbidi e lattiginosi" spiega. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

